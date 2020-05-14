В России приняли закон, по которому осужденные за участие в митингах не смогут участвовать в выборах

14.05.2020, 11:10, Новости дня

13 мая Государственная Дума РФ приняла закон, который запрещает участие в выборах тем, кто был осужден по статье 212.1 Уголовного кодекса – нарушение правил проведения митингов. Эти граждане РФ не смогут баллотироваться на любые выборные должности.

Как пишет “МБХ медиа”, поправки в закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, которые внес депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин, предусматривают список из 50 статей УК, непогашенная судимость по которым будет означать запрет на участие в выборах.

Принятые нормы запрещают баллотироваться гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые преступления средней тяжести до истечения пяти лет со дня снятия или погашения. Подобный запрет действовал только по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ, ограничения действовали в течение 10 и 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

В перечне есть ч. 1 ст. 318 УК РФ, по которой осудили большинство фигурантов “московского дела”, отмечает издание.

Летом 2019 года в Москве прошли акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Активисты вышли на митинги после того как Мосгоризбирком забраковал подписи 18 оппозиционеров, в том числе соратников Алексея Навального. Протесты, завершившиеся массовыми задержаниями и арестом более 30 человек, получили название “московского дела”.

Ильдар Дадин был первым осужденным в Российской Федерации за нарушение закона о митингах. Среди акций Дадина – попытка развернуть на фоне Кремля баннер с критикой политики Владимира Путина. В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за неоднократное нарушение правил митингов. Позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет. 22 февраля 2017 года Верховный суд России отменил приговор Дадину, уголовное дело было прекращено, активиста освободили.