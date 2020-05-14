В Украине впервые провели более 8 тыс. тестирований на коронавирус за сутки

14.05.2020, 11:10, Новости дня

В Украине впервые за сутки провели более 8 тыс. тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Об этом на брифинге 14 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За минувшие сутки сделано 8069 исследований методом ПЦР. Впервые у нас ПЦР-тестирование превысило отметку 8000”, – сообщил Степанов.

В начале апреля в Украине проводили около 2 тыс. тестов в сутки, к концу месяца – более 7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что цель властей – не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в день.

По информации главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований в сутки.

Как сообщил в Facebook 14 мая Центр общественного здоровья, всего с начала вспышки эпидемии методом ПЦР в Украине исследовали 202 495 образцов.

В Украине коронавирус подтвержден у 16 847 человек, из них 456 умерли, а 4143 уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено свыше 4,34 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,55 млн пациентов выздоровели, 297,2 тыс. скончались.

Как сообщается на сайте Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, лидером по количеству тестирований являются США, где провели более 10,2 млн тестов. На втором месте Россия – 5,9 млн, на третьем – Германия (3,1 млн).