 

Эксперты: Планшетофон LG Stylo 6 не сможет противостоять Samsung Galaxy Note20

14.05.2020, 11:09, Разное

В Сети обнародовали рекламную брошюру, на которой запечатлены технические характеристики и снимок LG Stylo 6. По словам экспертов, планшетофон с такими параметрами не сможет противостоять модели Samsung Galaxy Note20.
Официальная презентация LG Stylo 6 должна состояться в ближайшем будущем. Гаджет придет на смену Stylo 5, который был анонсирован прошлым летом. Согласно описанию, планшетофон получил 6,8-дюймовый дисплей FullVision с разрешением FullHD+. Вырез под фронтальную камеру девайса каплевидной формы. Производитель обеспечит новинку технологией быстрой зарядки, однако ее мощность пока не известна.

Разрешение основной камеры на 13 мегапикселей, а датчик глубины и широкоугольного устройства – 5 мегапикселей. Устройство будет использовать технологию искусственного интеллекта для того, чтобы получить улучшенное качество фотографий. В комплект входит электронное перо, с помощью которого пользователи могут сделать эскизы, текстовые заметки и отредактировать фото.

Модель LG Stylo 6 может похвастаться 3 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. Согласно мнению экспертов, с такими техническими характеристиками планшетофон не сможет составить достойную конкуренцию версии Galaxy Note20, которую предлагает компания Samsung.



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