СК возбудил дела по факту реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертного полка»

14.05.2020, 11:08, Новости дня

Главным следственным управлением Следственного комитета выявлены факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников, сообщили в ведомстве.

По данным СК, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

«По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М», – говорится в сообщении на сайте СК.

Кроме того, не позднее 3 мая текущего года неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

По указанным фактам возбуждены уголовные дела статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции.

Напомним, общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.