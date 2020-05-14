 

Козак в Берлине обсудил ситуацию в Донбассе с советником Меркель

14.05.2020, 11:05, Новости дня

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в ходе визита в Берлин обсудил ситуацию на Украине с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером, сообщил информированный источник.

«Мы рассчитываем, что этот контакт придаст импульс процессу урегулирования на Украине и выполнению минского комплекса мер. На самом деле эта встреча давно планировалась. Встреча была с советником Меркель Яном Хеккером», – сказал источник РИА «Новости».

В среду источник сообщал, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.



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