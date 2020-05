Учёные: пациенты с психозом при COVID-19 — особая группа риска

Группа исследователей из Центра национального здоровья молодежи Ориджен (The National Centre of Excellence in Youth Mental Health) и Университета Ла Троба (La Trobe University ) в Мельбурне провели обзор современных эпидемиологических и пандемических исследований, чтобы оценить потенциальное воздействие COVID-19 на людей, страдающих психозом. Свои выводы они опубликовали в журнале Schizophrenia Research.

Чтобы провести исследование, ученые изучили в разных источниках данные об инфицированных пациентах, у которых были диагностированы психические заболевания — например, первый эпизод психоза, шизофрения, биполярное расстройство. Они также проанализировали исследования последних 20 лет о влиянии на людей с психическими расстройствами крупных вспышек инфекций, таких как MERS, SARS, свиной грипп, атипичная пневмония.

Ученые обнаружили, что первые случаи психоза у пациентов с COVID-19 варьируются от 0,9% до 4%. Кроме того, все больше фиксируется случаи психоза среди пожилых пациентов. Заболевание было спровоцировано не только вирусным воздействием и методами лечения, но также тяжелым психосоциальным стрессом. Клиническое ведение таких пациентов было особенно трудным, подчеркивают ученые.

«COVID-19 — это очень стрессовый опыт для всех, но особенно для людей с проблемами психического здоровья. Мы знаем, что психоз и его первые эпизоды вызваны, как правило, тяжелыми психосоциальными стрессами. Изоляция и необходимость оставаться в сложной семейной ситуации могут создать дополнительный стресс», – утверждает соавтор обзора, доктор Элли Браун (Ellie Brown). Она также отметила, что эта группа людей особенно уязвима в условиях пандемии и ее потребности часто игнорируются.

Другой автор исследования, профессор Ричард Грей (Richard Grey) из Университета Ла Троба обратил внимание на то, что людям с психозом сложнее соблюдать необходимые профилактические меры, чем всем остальным. Поэтому необходимо выработать конкретные рекомендации, чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции в этой группе.

«Это группа, вероятно, нуждается в большей поддержке в вопросах изоляции, социального дистанцирования и мытья рук. Именно врачи должны сейчас думать о том, как помочь этим людям», – подчеркнул профессор Грей.

Ранее группа исследователей из Калифорнийского университета (University of California) заявила о том, что новый коронавирус может оказывать повреждающее действие на мозг. В настоящий момент неизвестно, оказывает ли коронавирус более разрушительное действие на нервную систему, чем тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром. Но потенциальная опасность «шквала» неврологических последствий инфекции огромна, принимая во внимание размах пандемии, считают исследователи.