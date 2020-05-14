В Петербурге легковушка пробила ограждение и упала в Фонтанку

14.05.2020, 11:00, Новости дня

Петербургский водитель невольно открыл купальный сезон, снеся на своей легковушке ограждение и рухнув в Фонтанку. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

"Заплыву", как видно на кадрах, предшествовало столкновение: в притормозившую перед пешеходным переходом легковушку сзади врезалась другая машина. От удара синий автомобиль вылетел на тротуар, проломил ограждение и свалился в реку.

Водитель самостоятельно выбрался из салона и какое-то время провел на крыше затонувшего транспортного средства, пока подоспевшие очевидцы не помогли ему выбраться из воды.

Сейчас легковушка находится на дне реки в 200-х метрах от набережной, ее владелец не пострадал.