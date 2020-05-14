Мнение: Почему взрослые должны разбираться в компьютерных играх

14.05.2020, 10:54, Разное

Грустная история с «Реддита». Ребёнок на протяжении года делал мир в «Майнкрафте», строил замок на острове. Из-за карантина учёбу перевели на удалёнку, ребёнок начал поздно просыпаться, и тогда отец в качестве наказания удалил его мир в «Майнкрафте». Вот перевод поста, где отец спрашивает сообщество, не является ли он задницей после этого:

https://minecraftmain.ru/2020/05/i-kto-ya-posle-etogo-istoriya-otca-udalivshego-mir-minecraft-postroennyj-synom/

Я удалил мир «Майнкрафт» своего сына — кто я после этого?

У меня двое детей — девятилетний сын и семилетняя дочь. У сына был мир «Майнкрафт», в котором он строил довольно впечатляющий замок на острове, который мне всегда с гордостью показывал.

С тех пор, как школы закрыли, у него появилась проблема с пробуждением. Обычно он вставал в 7 утра, но последний месяц он спал до 9 или даже 11 часов. Я всегда заводил ему будильник, но он всё равно каждый раз просыпал. Я не будил его, потому что самостоятельное пробуждение — один из навыков, которому ему надо было научиться.

Около двух недель назад я сказал, что если он продолжит спать допоздна, то будут неприятные последствия.

Сначала он меня понял и начал просыпаться рано. Но последнюю неделю или около того он снова вернулся к старым привычкам. Вчера я сказал ему, что это было последнее предупреждение. А сегодня он проспал до 11.

Поэтому, как и обещал, я запустил компьютер и удалил его любимый мир Minecraft. И ещё лишил его доступа к компьютеру на месяц.

Когда я ему об этом рассказал, он начал кричать и плакать. Он говорил, что потратил год на создание этого мира, что он очень расстроен, что больше его не увидит.

Он прорыдал целый день и целый день ничего не ел.

Несколько комментариев к посту:

YCtpe

Да, ты задница. Быть родителем — это больше про то, как помогать детям преуспеть, нежели о том, как их наказывать.

Ты не просто не достиг своей цели заставить его просыпаться вовремя. Ты создал дополнительные трудности своему ребёнку в эти сложные времена.

Наказание не соответствовало преступлению.

sonja_says

Ты задница. Что с тобой не так? Зачем ты удалил то, над чем он тяжело работал?



Maerchenmord

То, что сделал автор истории, это как если бы… если бы ребёнок увлекался рисованием. И автор бы не только убрал кисточки с красками, но ещё и уничтожил бы все рисунки, которые ребёнок создал к настоящему моменту.

Ограничить хобби для ребёнка — это одно, но уничтожать результаты его труда — довольно злой поступок.

polichomp

Выглядит так, что «Майнкрафт» был увлечением для этого ребёнка; он провёл месяцы, строя и воображая. Ребёнок при помощи игры развивал свои креативные способности и пространственное воображение. Он достиг впечатляющих результатов, и теперь ничего этого нет, так как его родитель — жестокий идиот.

Хотя физически ничего не было уничтожено, это не лучше, чем испортить картины, если ребёнку нравилось их рисовать, или выбросить коллекцию фигурок. Автор истории похож на тех нездоровых родителей, которые ломают игровые консоли и стреляют в ноутбуки, так как дети раздражают их.

Автор, тебе надо научиться правильно оценивать свой характер. Тебе нужно лучше рассчитывать наказания за неправильное поведение. Если ты этого не сделаешь, однажды обнаружишь себя в пустом доме, удивляющимся, почему твои взрослые дети не хотят с тобой общаться.

Так что извинись перед своим ребёнком и молись, что ты сможешь исправить повреждения, которые нанёс. Пока что попытайся восстановить файлы.

gendouk

Молодец! Ты только что преподал своему сыну важный урок: никогда не делись чем-либо, чем ты восхищён или увлечён, со своими родителями, так как они используют это против тебя, когда будут недовольны тобой.

Это важный жизненный урок, который будет хорошо служить ему, пока он будет учиться держать всё в секрете от тебя, до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет, и он сможет вычеркнуть тебя из своей жизни полностью.

Jaydth2698

Нет, ты не задница. Похоже, у него было полно шансов сделать всё правильно, и он не справился. Я был бы гораздо жёстче, если бы у меня были дети. Когда я рос, отец бил меня, если я косячил или не выполнял приказы. Однажды мне пришлось выбросить половину моего хлама, так как я потерял свои очки (мой братец-аутист взял их и спрятал в маминой обуви). Теперь я благодарен, что не вырос сопляком.

unsunganhero

Нет, ты не задница. Я сам играю в «Майнкрафт», и я поморщился от боли, когда прочёл, что ты сделал. Но детям важно выучивать жёсткие уроки. В этом случае его здоровье и послушность важнее, чем его игра в «Майнкрафт».

ArgonSteel

Нет, ты не задница. Ребёнок должен научиться делать резервные копии.



Andress1

Нет, ты не задница. Народ, расслабьтесь, это же просто видеоигра. Я геймер, и у меня была зависимость от игр на протяжении долгого времени, и я жалею сейчас, что воспринимал их тогда так серьёзно. Ребёнок, вероятно, осознает теперь, что у его действий есть последствия.

grand_tiremaster

Нет, ты не задница. Этот мир «Майнкрафта» — маленькая, маленькая часть его жизни. Ему всего лишь 9, у него впереди вся жизнь, чтобы сделать новый мир. Он справится с этим. Надери ему задницу, чтобы он ложился спать рано. У меня была такая проблема с моим телефоном, когда я был подростком, так что моя мама отбирала у меня телефон и ноутбук, когда наступало время идти в кровать. Когда я научился засыпать и просыпаться вовремя, она перестала отбирать у меня вещи.