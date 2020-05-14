Учёные обнаружили нарушения в работе иммунитета у людей с тяжелой формой COVID-19

14.05.2020, 10:53, Разное

Международная группа медиков выявила нарушения в работе иммунитета у людей, которые перенесли самые тяжелые формы COVID-19. В ходе протекания болезни одни клетки защитной системы организма замедляются, а другие – активизируются. В результате происходит нарушения работы иммунитета.

С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nature Medicine. Медики изучили содержимое образцов жидкости из бронхов у людей с коронавирусной инфекцией. Они смогли выяснить, что тяжесть протекания инфекционного заболевания связана с воспалительной реакцией, которая заставляет защитную систему организма атаковать клетки тела. Данный эффект называется «цитокиновым штормом».

Согласно утверждению учёных, люди, имеющие крепкий иммунитет, больше склонны к тяжелому протеканию недуга, поскольку благодаря слишком сильной защитной системе коронавирус лучше развивается в организме, и по этой причине пациент долго не может выздороветь. В итоге воспалительный процесс быстрее распространяется в органах дыхания, и человек ощущает ухудшение самочувствия.

С начала вспышки коронавирусной инфекции специалисты начали разрабатывать вакцину. Они стараются выявить побочные факторы и особенности работы организма, влияющие на корорнавирус. Эксперты обнаружили, заболевания сердца и кровеносных сосудов увеличивает вероятность возникновения тяжёлой формы COVID-19.