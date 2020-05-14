 

МВД опровергло данные о росте домашнего насилия из-за самоизоляции

14.05.2020, 10:53, Новости дня

МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в РФ из-за введенного режима самоизоляции граждан, сообщили в пресс-центре министерства.

«Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Напомним, 30 апреля в МВД сообщили, что в период режима самоизоляции в РФ количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось на 13%.



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