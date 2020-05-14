Борющаяся с циррозом печени Светлана Рожкова рассказала о текущем состоянии

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14.05.2020, 10:53, Разное

Борющаяся с циррозом печени российская юмористка Светлана Рожкова пояснила о состоянии своего здоровья. Звезда «Аншлага» призналась, что чувствует себя хорошо.
55-летняя юмористка сообщила, она достаточно много времени уделяла работе до карантина. Рожкова даже не знает, какие бы были последствия, если бы не режим самоизоляции. По словам артистки, сейчас её заболевание под контролем, поскольку она выполняет все рекомендации лечащего врача. По результатам экспертного УЗИ, которое нужно проходить раз в полгода, состояние звезды «Аншлага» немного улучшилось – наблюдается слабая положительная динамика.

Отметим, Светлана Рожкова привыкла к активному образу жизни и постоянным съемкам, поэтому ей трудно сидеть на одном месте. В условиях карантина из-за коронавируса юмористка, проживающая за городом, занимается садом и огородом. Кроме этого, заслуженная артистка РФ пробует свои силы в блогерстве.



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