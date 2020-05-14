Смягчен приговор осужденному за убийство полицейского в метро Москвы

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14.05.2020, 10:53, Новости дня

Первый апелляционный суд смягчил на полгода приговор уроженцу Киргизии, осужденному на 18 лет колонии за убийство полицейского в метро Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«По результатам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия переквалифицировала действия осужденного со ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) на п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), назначив Муратову Н. А. наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сказала собеседница агентства.

11 февраля Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима Нурлана Муратова за убийство полицейского на станции метро «Курская» в 2018 году.



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