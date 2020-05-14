 

Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые опустился ниже единицы

14.05.2020, 10:48, Новости дня

Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97, следует из подсчетов на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве этот показатель также снизился за сутки до 0,88 и держится на уровне ниже единицы уже четвертый день подряд.

Кроме того, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч.

По данным штаба, суточный рост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%, передает ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше единицы. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Экономическая мощь и националистический подъём – SCMP рассказала, чем Пекин встретит враждебность Запада

11.04 / В Ангарске горит колония, есть погибшие

02.05 / В Берлине первомайская демонстрация закончилась задержанием участников

27.03 / На американском круизном лайнере от коронавируса умерли 4 человека

02.05 / Общество: Переболевшие рассказали, как им удалось победить коронавирус

13.04 / Смартфон Nokia 3.2 получил Android 10

13.05 / Правительство внесло в Думу законопроект о расширении прав полицейских

10.05 / Трамп, возможно, окажет штатам дополнительную экономическую помощь

27.04 / Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет онлайн

12.05 / В Подмосковье арестовали организатора сгоревшего хосписа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска