Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые опустился ниже единицы

14.05.2020, 10:48, Новости дня

Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97, следует из подсчетов на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве этот показатель также снизился за сутки до 0,88 и держится на уровне ниже единицы уже четвертый день подряд.

Кроме того, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч.

По данным штаба, суточный рост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%, передает ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше единицы.