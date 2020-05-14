Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые опустился ниже единицы
14.05.2020, 10:48, Новости дня
Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97, следует из подсчетов на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Москве этот показатель также снизился за сутки до 0,88 и держится на уровне ниже единицы уже четвертый день подряд.
Кроме того, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч.
По данным штаба, суточный рост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%, передает ТАСС.
Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше единицы.
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