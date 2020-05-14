ФБК скрыл поступление 9,3 млн рублей

14.05.2020, 10:48, Новости дня

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального скрыл поступление 9,3 млн рублей, о которых стало известно только после блокировки счетов в рамках уголовного дела.

Алексей Навальный во время прямого эфира на канале «Навальный Live» прокомментировал пост Маргариты Симоньян о разнице по итогам 2019 года между доходами и расходами ФБК в 19 млн рублей и заявил, что эти деньги, причем, в большем объеме, были заморожены в рамках расследования уголовного дела.

Однако, информирует телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией», его слова не соответствуют действительности. Так, если обратиться ко всем официально опубликованным отчетам ФБК и подсчитать средства, которые остались на счетах Фонда за годы работы, то итоговый неизрасходованный остаток должен составлять около 46,2 млн рублей. При этом реально было заморожено 55,5 млн рублей.

«Выходит, что ФБК ранее умышленно скрыл полученные от неназванных источников примерно 9,3 млн рублей. Все эти средства, очевидно, планировались для обналичивания Навальным и его приближенным, но в итоге подверглись заморозке, поэтому руководству ФБК пришлось их раскрыть», – пишут авторы телеграмм-канала.

ФБК 6 мая опубликовал финансовый отчет за 2019 год, из которого следует, что ФБК переживает не лучшие времена. По мнению блогера Илиаса Меркури, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда. Так, ФБК отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.

Также сообщалось, что на штатных сотрудников ФБК Алексея Навального зарегистрировано несколько коммерческих фирм в РФ и за рубежом. Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.