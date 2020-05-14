Тимати и Анастасия Решетова провели зарядку с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей

14.05.2020, 10:35, Разное

“Зарядка с Ляйсан Утяшевой” набирает обороты: гимнастка вместе с мужем Павлом Волей продолжает записывать видеотренировки, не давая скучать – и набирать вес – на карантине своим знаменитым друзьям. В первом выпуске Павел и Ляйсан обошлись своими силами, во втором привлекли Тимура Батрутдинова, для третьего пригласили Гарика Харламова – человека, который, по его собственному признанию, не занимается спортом. Но в новом выпуске они встретились с людьми, которые со спортом “на ты” – рэпером Тимати и моделью Анастасией Решетовой.

Кадр из “Зарядки с Ляйсан Утяшевой” Приглашенные гости занимались на своей террасе, привлекая к процессу гантели, баланс-борд и другой спортивный инвентарь. Тимати представил свое любимое упражнение, которое нередко практикует на гастролях – группируется и делает перекаты на спине, чтобы разгрузись поясницу и шею. Его гражданская жена Анастасия, не так давно ставшая мамой и быстро вернувшаяся в фитнес-строй, рассказала, что занимается с универсальными и незаменимыми во время самоизоляции фитнес-резинками. Ляйсан, в свою очередь, показала упражнение, которое “поднимает тазовое дно”. “Оно очень важно для тех, кто недавно рожал”, – заявила Утяшева.

Словом, выпуск получился семейный (пары, по словам Воли, занимались “стенка на стенку”), веселым и даже интеллектуальным, ведь параллельно со спортом звезды обсудили “Евгения Онегина” и не только. Лучше один раз увидеть!