Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка поделилась первыми снимками из больницы

14.05.2020, 10:30, Разное

Пару дней назад стало известно о том, что фигуристка Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков заразились коронавирусом. Спортсменка недавно вышла на связь со своими поклонниками в Instagram и опубликовала снимки из больницы в сторис.

Пресс-секретаря президента РФ и его жену госпитализировали, но болезнь у них протекает не очень тяжело. Татьяна Навка рассказала, что вначале она потеряла обоняние, и у нее сразу подскочила температура. У ее супруга было наоборот – температура тела поднималась постепенно. Дмитрий Песков с женой решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску мать спортсменки и их совместную дочь Надежду.

Татьяна Навка опубликовала пару снимков, на которых изображены букет ее любимых пионов и больничный график для пациентов. Видимо, цветы стоят в палате и поднимают настроение фигуристке во время лечения. На графике указано время смены положения тела больных, чтобы не образовалось пролежней.

Как отметила Татьяна Навка, у нее болезнь протекает легче, чем у супруга. У Дмитрия Пескова диагностировали двухстороннюю пневмонию, но лечение проходит успешно благодаря тому, что он вовремя обратился за медицинской помощью.