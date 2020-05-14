Бренд Chevrolet презентовал новый китайский кроссовер

14.05.2020, 10:30, Новости дня

Американский концерн General Motors объявил о запуске в продажу нового кроссовера, который выполнен на базе Baojun 510.

Следует отметить, что ранее подобный прием при выпуске новых моделей уже осуществили при поступлении Chevrolet Captiva, выполненного на основе китайского паркетника Chevrolet Captiva. Предполагается, что в начале лета новый кроссовер появится на южноамериканском рынке, однако уже несколько позже модель поступит и на остальные рынки. Пока автомобиль проходит под кодовым обозначением CN180S.

Новинка обладает 1,5-литровым турбированным мотором, который выдает 112 л.с. мощности. Также поступит улучшенная версия с 1,2-литровым мотором на 117 л.с. мощности. Кроссовер оснастят климат-контролем, системой стабилизации, мультимедийным центром и другими опциями. Стоимость пока не раскрыта.