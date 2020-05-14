Honor X10 будет официально представлен уже на следующей неделе

14.05.2020, 10:30, Разное

По словам представителей китайского бренда Honor, они начали принимать предзаказы на флагманский смартфон Honor X10. Впрочем, речь пока идёт только о местных магазинах, а вот полноценного дебюта придётся ждать до 20 мая.

Впрочем, уже сейчас интернет-пользователи могут ознакомиться с полноценными официальными изображениями и основными характеристиками девайса, стоимость же пока не известна. Honor X10 оснастят 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ – 2400 x 1080 точек, частота обновления составит 90 Гц. Фронтальную камеру расположат в выдвигающемся модуле.

Датчик основной камеры получит разрешением в 40 Мп, раскладка пикселей – RYYB. Аппаратной основой смартфона Honor X10 является однокристальная платформа Kirin 820 5G, ёмкость батареи – 4,2 тысячи мАч, поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт также предусмотрена.