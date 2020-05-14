 

Honor X10 будет официально представлен уже на следующей неделе

14.05.2020, 10:30, Разное

По словам представителей китайского бренда Honor, они начали принимать предзаказы на флагманский смартфон Honor X10. Впрочем, речь пока идёт только о местных магазинах, а вот полноценного дебюта придётся ждать до 20 мая.
Впрочем, уже сейчас интернет-пользователи могут ознакомиться с полноценными официальными изображениями и основными характеристиками девайса, стоимость же пока не известна. Honor X10 оснастят 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ – 2400 x 1080 точек, частота обновления составит 90 Гц. Фронтальную камеру расположат в выдвигающемся модуле.

Датчик основной камеры получит разрешением в 40 Мп, раскладка пикселей – RYYB. Аппаратной основой смартфона Honor X10 является однокристальная платформа Kirin 820 5G, ёмкость батареи – 4,2 тысячи мАч, поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт также предусмотрена.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Татьяна Навка слегла с коронавирусом

04.04 / Обнародован официальный снимок iPhone SE 2020

04.04 / Мнение: Ревную его ко всем

24.04 / В России научились диагностировать COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

13.04 / Скандалы: Тяжелое время ответственности Андрея Шмарова

03.04 / Мнение: Антинаркотическая операция

09.04 / Китайские ритейлеры снижают цены на iPhone 11 для увеличения продаж на фоне пандемии COVID-19

01.05 / ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на защитные маски

10.04 / «Выпьем за любовь!»: Сын Максима Галкина Гарри спародировал Игоря Николаева

28.04 / Мнение: Нефтяной Пёрл-Харбор, конец сланцевой революции и плавающая Тесла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска