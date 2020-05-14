ФБР изъяло телефон сенатора в рамках расследования сделок на бирже на фоне коронавируса

14.05.2020, 10:30, Новости дня

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли мобильный телефон сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра в рамках расследования дела об использовании закрытой информации о коронавирусе при операциях на бирже, сообщают СМИ.

Газета Los Angeles Times пишет, что ранее следователи сумели извлечь данные из облачного хранилища информации на аккаунте законодателя в сервисе Apple. На их основе был получен ордер на изъятие телефона, передает ТАСС.

Представители сенатора не прокомментировали ситуацию. В ФБР и министерстве юстиции США также не подтвердили сообщение газеты.

Известно, что Берр занимает пост председателя специального комитета по разведке сената конгресса США и в начале года принимал участие в закрытых брифингах, на которых шла речь о прогнозах по распространению коронавируса и его влиянии на экономику, в том числе на биржи.

Телекомпания CNN сообщала в феврале, перед обвалом основных торговых площадок, что Берр продал акции на общую сумму до 1,7 млн долларов. При этом сам он утверждал, что его решения были основаны на общедоступной информации.

В конце марта министерство юстиции и комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование из-за сделок Берра и ряда других сенаторов, имевших доступ к закрытой информации о ситуации с коронавирусом. По закону члены конгресса США не могли использовать эти сведения для получения финансовой выгоды.

По данным властей Висконсина, в штате зафиксировано около 11 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли более 420 человек. Всего в США выявлено более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84 тыс. человек. Глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.