В РФ подорожали автомобили марки Renault
14.05.2020, 10:30, Новости дня
Французская компания Renault увеличила стоимость новых автомобилей, которые выпущены в 2020 году.
Специалисты констатировали, что на разные модели и комплектации теперь стоимость увеличилась на 15-35 тысяч рублей. В свою очередь, минимальное удорожание зафиксировано у недорогого седана Renault Logan и моделей Renault Sandero. Более внушительное обновление прайса коснулось паркетника Renault Koleos, который подорожал на 27 тысяч рублей. Известно также, что прибавка относится ко всем без исключения моделям.
Вместе с тем новый кроссовер Renault Arkana получил максимальное удорожание, которое достигает 35 тысяч рублей. Эксперты не исключают, что в дальнейшем будет зафиксировано последующее удорожание.
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