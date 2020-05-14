 

Умерла исполнительница роли в «…А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

14.05.2020, 10:30, Новости дня

Заслуженная артистка РФ Алла Мещерякова, снявшаяся в таких картинах, как «…А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «Первый рейс», «Бригада», скончалась на 78-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», заслуженная артистка РФ Алла Дмитриевна Мещерякова… Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», – передает РИА «Новости» сообщение Союза.

Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, являлась актрисой Театра-студии киноактера. Дебютировала в 1964 году в фильме «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова, затем была успешная роль в военной драме «Сердце друга».

На счету Мещеряковой более 80 ролей в таких фильмах, как «На полустанке», «Вальс», «…А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «Первый рейс», «Бригада» и многие другие. 



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