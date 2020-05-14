Немецкие СМИ нашли среди лидеров протестов против карантина в Германии «друзей Кремля»

14.05.2020, 10:16, Новости дня

Немецкие СМИ сообщают, что к организации в Германии акций против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, якобы имеют отношение журналисты, «симпатизирующие Кремлю».

Акции протеста прошли в минувшие выходные в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Дортмунде.

Первые демонстрации начались в Берлине в конце марта после призыва Анзельма Ленца – издателя, драматурга и журналиста, публикующегося в журнале Rubikon, который распространяет теории заговора и якобы симпатизирует Кремлю, передает Deutsche Welle. Соинициатором протестов издание называет Ульриха Геллермана – автора колонки на немецкоязычном портале Sputnik Deutschland.

Кроме того, информирует портал, в самой крупной акции протеста – в Штутгарте – участвовали, по данным полиции, до 5 тыс. человек. Она была организована группой Querdenken 711 под руководством Михаэля Бальвега, который уверен, что «немцы должны наконец проснуться» и «потребовать снять все ограничения». При этом издание заверяет, что среди лидеров протестующих якобы оказалось довольно много людей, настроенных дружественно к Кремлю.

Журналисты Bild при этом обращают внимание, что протесты против карантина якобы широко освещаются на пророссийских ресурсах в Германии – RT Deutsch и Sputnik Deutschland.

Ожидается, что в ближайшие выходные протестующие вновь выйдут на улицы.

Эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Германии считается Бавария, где до недавнего времени действовали особенно жесткие ограничения. 6 мая в Германии решили частично ослабить действующие ограничения социальных контактов, однако они будут продлены до 5 июня.