Сотни застрявших в России узбекских мигрантов ждут на границе в Оренбуржье транзит через Казахстан

14.05.2020, 10:10, Новости дня

Сотни мигрантов из Узбекистана прибыли на российско-казахстанскую границу в Оренбургской области, чтобы транзитом через Казахстан попасть домой. Они просят правительства Казахстана и Узбекистана открыть транзитную дорогу. Однако казахстанские власти отказываются открывать границу до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в соседних странах не улучшится, пишет узбекская служба Радио Свобода.

Как сообщают местные издания, застрявшие в России узбекистанцы начали собираться около пограничного пункта “Маштаково” с 11 мая. Мигранты сообщили, что приехали в Оренбуржье в надежде, что Казахстан откроет границу с Россией. Часть иностранцев находится в регионе уже 10 дней.

“Еще стоят два автобуса, полные людей. Все находящиеся здесь люди – граждане Узбекистана. Тут еще стояли около 100 машин с кыргызскими номерами, но все они уже проехали”, – рассказал один из мигрантов в интервью узбекской службе Радио Свобода.

По информации издания, граждане Узбекистана начали скапливаться и на других КПП в Оренбургской области. “Из-за закрытия пункта в Бугуруслане в Оренбурге стоят 15-20 машин. “Маштаково”, “Сагарчин” и “Озинки” – это основные посты, через которые проезжают автомобили. Здесь стоят 100-150 машин, никаких условий для стоянки нет. Из-за скопления большого количества людей, сюда прибыли ОМОНовцы, которые запретили людям выходить из машин. В магазин за продуктами могут пойти только два человека. Люди лежат в салонах своих машин, на КПП установлен карантин”, – рассказал собеседник узбекской службы Радио Свобода.

Как пишут местные жители в группе “Подслушано Бузулук” вконтакте, застрявшие на границе мигранты “выживают, так как денег на еду у них не осталось”. Другая пользовательница соцсети отметила: “Им предложили разместиться в наших лагерях “Буревестник”, “Лесная поляна”, но они отказались и поселились там. Им предоставляется питание и вода, чтобы они никуда не ходили, их и охраняют там”.

Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила в инстаграме, что за последние два дня с 11 мая в Оренбургскую область прибыло 500 граждан Узбекистана, часть из них расположилась в палаточном лагере. Чиновница отметила, что вопрос с их возвращением на родину не находится в ведении местных властей, и подчеркнула, что решение зависит от властей Казахстана и Узбекистана.

“Безусловно, правительство Оренбургской области прикладывает немалые усилия, но решение находится в компетенции отношений двух стран – Узбекистана и Казахстана”, – сказала она.

Ранее местные СМИ писали, что в первых числах мая были отправлены на родину более 500 граждан Кыргызстана, которые застряли в Оренбургской области России из-за распространения коронавируса COVID-19 и закрытия границ. Это стало возможным благодаря договоренности между Кыргызстаном и Казахстаном.