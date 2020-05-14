Новый режим: В школах РФ могут отменить общие перемены и объединенную «продленку»

14.05.2020, 10:09, Разное

В распорядок школ РФ после их открытия могут ввести ряд изменений в целях профилактики заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций по режиму обучения, включая отмену общих перемен.

Специалисты ведомства предлагают руководству школ разработать расписание для каждого класса отдельно. Изменение времени начала уроков и перемен поспособствует максимальному разобщению учеников внутри здания учебного заведения. Роспотребнадзором рекомендуется закрепить за отдельным классом определенную аудиторию и проводить все уроки в ней, а также, если есть возможность, сократить количество учащихся в одной комнате. Совместные перемены и прогулки советуют отменить, упразднить объединенные группы «продленки», а также «вечерние дежурные команды», исключить массовые мероприятия.

Эксперты рекомендуют сделать максимально возможным пребывание детей на свежем воздухе: если позволяют погодные условия, проводить уроки на улице. Администрация школы должна организовать «утренний фильтр» с проверкой температуры у учеников и преподавателей на входе в здание. Учителям необходимо усилить работу по гигиеническому воспитанию школьников и их родителей, вести контроль как все, кто находится в стенах учебного заведения, придерживаются правил и моют руки.

Перед открытием учебных учреждений следует провести дезинфекцию и обработать все контактные поверхности. Рекомендуется установить в аудиториях устройства, обеззараживающие воздух, и регулярно проводить проветривание помещения. Это же касается столовых, где персонал должен работать в перчатках и масках.