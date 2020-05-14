 

За нарушение масочного режима в метро за два дня оштрафованы почти 200 москвичей

14.05.2020, 10:08, Новости дня

Около 200 москвичей оштрафованы за два дня за нарушение «масочно-перчаточного» режима в метро, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%», – цитирует РИА «Новости» Султанова.

Он напомнил, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением. По его словам, обязательное использование средств защиты – это еще один шаг к возвращению к обычной жизни. 

Султанов добавил, что главной целью проверок является повышение безопасности во всем общественном транспорте столицы, а не штрафование граждан.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания.



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