 

Стали известны сроки закладки четвертого ледокола типа «Арктика»

14.05.2020, 10:08, Новости дня

«Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 26 мая заложит четвертый атомный ледокол типа «Артика», который получил имя «Якутия», сообщила пресс-служба завода.

«26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя «Якутия» и станет четвертым атомоходом серии. Заказчиком строительства выступает ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом»)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего подписан контракт на пять таких судов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

14.04 / The New York Times обвинила Путина в развале американской науки и эпидемиях смертельных болезней

05.04 / В Италии впервые с момента начала эпидемии коронавируса снизилось число пациентов в реанимациях

23.04 / CNBC увидел российский и саудовский след в «беспрецедентном» обвале цен на нефть

10.04 / Власти Москвы заявили о работающих на пределе больницах и скорой

14.04 / Мэр Черноголовки: Решение президента позволит привлечь новых налогоплательщиков в наукограды

14.04 / Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

03.05 / Россия и США продолжают изучение оспы

11.05 / В июне Саудовская Аравия снизит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки

30.03 / Ученые рассказали о пользе солнца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска