Макгрегор пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова

14.05.2020, 10:08, Новости дня

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожелал выздоровления отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы», – написал ирландец в Twitter.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

Ранее стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Он сдал тест на коронавирус и находится в больнице в Москве. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии.