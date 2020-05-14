 

Трамп призвал возобновить занятия в школах

14.05.2020, 9:58, Новости дня

Президент США Дональд Трамп призвал федеральные органы образования и власти штатов возобновить занятия в школах, указав на необходимость наверстать упущенное во время карантинных ограничений из-за коронавируса.

«Я думаю, вам непременно нужно открыть школы», – заявил президент, принимая губернаторов Колорадо и Северной Дакоты в Белом доме.

«Вирус очень мало сказывается на молодежи, – сказал президент. – Но выбор остается за губернаторами».

За день до заявления Трампа Университет штата Калифорния, объединяющий более двух десятков образовательных учреждений, решил, что занятия не возобновятся даже в следующем учебном году, который начнется осенью.

Образовательные учреждения всех уровней остаются закрытыми почти во всех штатах и округе Колумбия.

«Мы открываем нашу страну. Люди хотят, чтобы она открылась», – сказал Трамп.

Президент не согласился с заявлениями, сделанными накануне одним из самых известных членов рабочей группы Белого дома по коронавирусу Энтони Фаучи на слушаниях в Сенате.

«Он хочет сыграть за все стороны уравнения», – заявил президент, комментируя высказывания Фаучи – директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Фаучи предупредил сенаторов, что штаты и города столкнутся с серьезными последствиями, если слишком поспешно возобновят общественную жизнь в условиях вирусной пандемии.

«Меня удивил его ответ, – заявил президент журналистам в зале заседаний кабинета. – Для меня это неприемлемый ответ, особенно когда речь идет о школах».

Впрочем, по мнению Трампа, профессора и другие учителя старшего возраста «не должны волноваться» еще несколько недель.

Президент сказал, что он разговаривал по телефону с вице-президентом Майком Пенсом, с которым они соблюдают дистанцию в качестве меры предосторожности.

«Мне его не хватает, – сказал президент журналистам. – Он находился в комнате с человеком, чей тест оказался положительным».

В прошлую пятницу было подтверждено, что пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер инфицирована коронавирусом.

Трамп попросил губернатора Колорадо Джареда Полиса, рассказать об усилиях по открытию своего штата.

«Мы делаем это безопасным образом. Все магазины открылись», – сказал Полис, сняв маску, когда он говорил.

Губернатор Северной Дакоты Даг Бергам отметил, что его штат занимает второе место в стране после Нью-Йорка по числу проведенных тестов на душу населения.

По словам Бергама, власти штата справились с вирусом и сосредоточились на том, чтобы 93 процента бизнеса продолжили работу.

Только три штата имеют меньшую плотность населения, чем Северная Дакота.



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