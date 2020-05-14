В Украине за сутки новых больных COVID-19 впервые зарегистрировали меньше, чем выздоровевших
14.05.2020, 9:55, Новости дня
В Украине за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 17 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на 14 мая.
Общее количество умерших – 456.
Число зарегистрированных случаев увеличилось на 422 и достигло 16 847.
Установлен новый рекорд по количеству выздоровевших за сутки – 427 (днем ранее было 343). Всего – 4143.
Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (2516) и Киеве (2012).
На утро 13 мая в Украине было зарегистрировано 16 425 случаев коронавирусной инфекции, умерло 439 человек, вылечилось 3716.
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