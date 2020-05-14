В “Нафтогазі” объяснили сокращение исполнительного директора Витренко

14.05.2020, 9:55, Новости дня

Должность исполнительного директора группы компаний “Нафтогаз” будет сокращена в рамках процесса трансформации группы. Об этом 13 мая заявили “Німецькій хвилі” в “Нафтогазі” в ответ на вопрос о сокращении должности и будущем увольнении исполнительного директора Юрия Витренко.

“В рамках трансформации группа “Нафтогаз” оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями”, – отметили в группе.

Там пояснили, что трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений и выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

В “Нафтогазі” напомнили, что в начале мая наблюдательный совет назначил Отто Ватерландера главным исполнительным директором группы. Он отвечает за операционные и трансформационные процессы, в частности за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

Днем 13 мая Витренко написал в Facebook, что его предупредили о сокращении должности, что означает: через два месяца он будет уволен.

Витренко считает, что его увольнение связано с тем, что борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с “Газпромом”, больше не является приоритетом компании. Он раскритиковал работу председателя правления “Нафтогазу” Андрея Коболева и назвал его неэффективным управленцем.

Витренко сотрудничает с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз” на должность одного из топ-менеджеров, с 2018-го является исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа.