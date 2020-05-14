Запуск транспорта и открытие отелей. В Минздраве рассказали, как в Украине планируют ослабить карантин с 22 мая

14.05.2020, 9:55, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 14 мая подтвердил, что правительство планирует смягчить карантин 22 мая, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Накануне об этом впервые заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что второй этап отмены ограничительных мер может начаться, если не будет роста количества инфицированных коронавирусом.

Степанов заявил, что правительство разработало четыре этапа выхода из карантина (ранее правительство заявляло, что их пять).

“Каждому из этих этапов отвечают конкретные критерии. И под каждый из этих этапов есть соответствующие ослабления. Все этапы мы разрабатывали, исходя из 10 дней. Почему именно 10 дней? Это тот срок, за который мы способны на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к следующему этапу”, – сказал Степанов.

Он отметил, что на втором этапе планируются следующие ослабления:

разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей;

открытие отелей (кроме хостелов) без ресторанов и спортивных залов;

разрешение на проведение внешнего независимого оценивания для выпускников школ;

разрешение на работу общественного транспорта;

разрешение на открытие дошкольных учебных заведений.

“Я хочу подчеркнуть, что (и это будет четко определено в постановлении правительства, которое мы будем предлагать принять) все это возможно только при соблюдении противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции рук антисептиками”, – сказал Степанов.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. В некоторых городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе.

В Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, умерли 456 человек. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 4,34 млн человек, более 297,2 тыс. из них скончались, а 1,55 вылечились.