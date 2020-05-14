“Иногда девушки в 18-19 лет уже убитые”: Вячеслав Фетисов высказался о возрастных ограничениях в фигурном катании

14.05.2020, 9:53, Разное

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов решил высказаться о возрастных ограничениях в фигурном катании. По его словам, некоторые фигуристки к 18-19 годам уже «убитые» и «поковеркали свою судьбу».

Вячеслав Фетисов считает, что возрастной ценз в женских соревнованиях по фигурному катанию волнует большое количество людей. Однако он восхищается девушками, которые решили связать свою жизнь с этим видом спорта. Депутат также хорошо понимает, что движет фигуристками. Согласно утверждению олимпийского чемпиона, порой при встрече с такими девушками видно, что усиленные тренировки и железная дисциплина очень плохо влияют на здоровье спортсменок, поэтому к 18-19 годам они «убитые» и уже имеют «поковерканную» судьбу. Это сложно для них.

Вячеслав Фетисов отмечает, кто-то за них переживает, однако самым важным остаётся то, что российские спортсмены продолжают прославлять свою страну. Однако никто не задумывается о судьбе проигравших. Человек, выросший в спорте, должен понимать, что можно и поднять возраст, с которого фигуристы могут принимать участие в соревнованиях, отмечает политический деятель. Великим спортсмен становится не из-за количества оборотов, а как долго и стабильно он сможет радовать болельщиков. Установление возрастного лимита не является частью спортивной истории, отмечает Фетисов, добавляя, неприятным становится осознание того, что, если молодая талантливая девушка не способна выполнить какое-то количество прыжков, она ничего не добьётся в спорте.