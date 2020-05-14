В ФМБА выявили новые клинические проявления коронавируса

14.05.2020, 9:53, Новости дня

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ выявили нетипичное протекание коронавируса у двух пациентов, сообщила пресс-служба агентства.

«В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде [симптома] «острого живота», повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита – наличие жидкости <…> в брюшной полости», – приводит ТАСС сообщение агентства.

Таким образом, по результатам обследований двух пациентов медики пришли к выводу, что коронавирус может протекать с клинической картиной серозного перитонита.

Отмечается, что воспаление брюшной полости может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию. В свою очередь это может приводить к патологии в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

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