Xiaomi Verthandi: Каким будет новый флагман компании

14.05.2020, 9:53, Разное

Инсайдер Xiaomishka обнародовал в Сети сведения о новом флагмане бренда Xiaomi, который имеет кодовое название Verthandi. Возможно, под ним скрывается смартфон Mi Mix 2020 или улучшенный Mi 10 Pro.

Согласно данным инсайдера, гаджет будет построен на базе системы Snapdragon 865. Смартфон получит изогнутый экран, частота обновлений которого 120 Гц. Основная камера девайса сможет похвастаться разрешением 144 мегапикселя. Выход новинки бренда Xiaomi запланирован на вторую половину 2020 года.

На сегодняшний день существует две версии того, какая модель компании Xiaomi спрятана под кодовым наименованием Verthandi. Инсайдер считает, это может быть новый гаджет линейки Xiaomi Mi Mix, которому ранее пророчили название Mi Mix 4. Однако сейчас есть предположения, что новинка будет известна как Xiaomi Mi Mix 2020. Согласно второй версии, Verthandi – это улучшенная версия флагманского Mi 10 Pro, которую выпустят на рынок под названием Mi 10S Pro.