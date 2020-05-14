 

В России будут выдавать вид на жительство при покупке недвижимости

14.05.2020, 9:49, Новости дня

Иностранцы смогут получить вид на жительство в РФ после покупки недвижимости, сообщили "Известиям" в Минэкономразития.

Министерство подготовило такой законопроект для привлечения иностранных инвесторов. Документ планируется ввести в силу в июле 2021 года. Такая норма действует во многих странах Европы.

В Госдуме предложили ввести в проект закона обязательную проверку законности денег, которые иностранцы будут тратить на покупку недвижимости. Форму недвижимости — коммерческую или частную – утвердит правительство.



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