Барнаульский зоопарк начал продажу билетов с открытой датой

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14.05.2020, 9:49, Новости дня

Барнаульский зоопарк открыл продажу билетов. Купить их можно в кассах зоосада, а использовать, как только он откроет двери и до конца года включительно.

Зоопарк "Лесная сказка" был закрыт с апреля из-за распространяющейся новой коронавирусной инфекции. В вольерах содержится порядка 150 зверей. И за время карантина у многих появилось потомство. Как передает ГТРК "Алтай", принять решение об открытии учреждения должны власти.

Как отметил директор зоопарка Сергей Писарев: "Уже звонили коллеги из зоопарка Екатеринбург, который открылся. Также открывается зоопарк Ростова-на-Дону. Однако открытию подлежат только зоопарки, расположенные на открытых пространствах. Павильонам пока работать нельзя. с сегодняшнего дня мы продаем билеты с открытой датой, милости просим до 1 января 2021 года в любое время к нам".

Кроме того, отметил директор, при покупке билетов с открытой датой посетители получают в подарок книгу с биографиями обитателей зоопарка. В наличии более шести тысяч экземпляров.

Текст:

ГТРК "Алтай"



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