Шейх Мансур и холдинг CFG хотят купить футбольный клуб в России

14.05.2020, 9:49, Новости дня

Холдинг City Football Group, которым владеет член правящей династии ОАЭ шейх Мансур, выразил намерение приобрести футбольную команду в РФ уровня премьер-лиги. В CFG уже входят девять клубов по всему миру, самые известные из которых английский "Манчестер Сити", австралийский "Мельбурн Сити" и китайский "Сычуань Цзюню".

Компания, которая вкладывает много средств в футбол по всему миру, всерьез заинтересовалась российским рынком, сообщает портал "Рейтинг Букмекеров". Руководители CFG остались под большим впечатлением от организации чемпионата мира 2018 года в РФ и интересом болельщиков к футболу.

В конце зимы холдинг начал переговоры с одним из российских клубов через посредников, но обсуждение было приостановлено из-за проблем "Манчестер Сити" с правилами финансового Fair Play (честной игры) и, затем, пандемией коронавируса. Тем не менее, компания по-прежнему готова стать совладельцем российского клуба.

В холдинг City Football Group входят 9 клубов. Помимо "Манчестер Сити" в Европе это испанская "Жирона" и бельгийский "Ломмель". Кроме того CFG включает "Мельбурн", "Сычуань", американский "Нью-Йорк Сити", индийский "Мумбаи Сити", японский "Йокогама Ф. Маринос" и "Монтевидео Сити Торке" из Уругвая.