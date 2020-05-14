 

Число IT-преступлений в РФ почти удвоилось

14.05.2020, 9:48, Новости дня

В РФ с начала года выросло количество преступлений с использованием IT-технологий, заявили в пресс-центре МВД.

«Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, за апрель в стране выявлено 21 преступление, связанное с распространением «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан». 

Вместе с тем число уличных преступлений сократилось на 7,1%, а преступлений, совершенных мигрантами, уменьшилось на 1,2%

«Количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам – на 2%, разбоям – на 8,1%, грабежам – на 9,4%, кражам – на 5,5%», – сказали в МВД.

Ранее МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в РФ из-за введенного режима самоизоляции граждан. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / С 26 апреля в Украине снова похолодает

21.04 / Курс доллара к основным иностранным валютам вырос на фоне обвала цен на нефть

03.04 / “Он просто глупец”. Хабиб ответил на просьбу Фергюсона лишить его пояса

01.05 / Власти Китая отказали ВОЗ в проведении совместного расследования возникновения коронавируса COVID-19

04.05 / В Белоруссии предсказали завершение эпидемии COVID-19 в августе

29.04 / Госдепартамент: США не позволят Ирану закупать оружие по истечении эмбарго ООН

09.05 / Генсек ООН: Жертвы СССР во имя Победы никогда не должны быть забыты

03.04 / Зеленский об эпидемии коронавируса: Некоторые руководители медучреждений приукрашивают информацию

07.05 / США и восточноевропейские страны: май 45-го не принес свободы всей Европе

29.03 / Главы регионов обратились к россиянам из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска