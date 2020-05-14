 

Суд оставил без изменений приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

14.05.2020, 9:48, Новости дня

Суд оставил без изменений приговор срочнику Рустаму Мухатову по делу о неуставных отношениях в части, где служил расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов, сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Мухатов признался в издевательствах над рядовым Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае. Срочник по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время, передает РИА «Новости».

Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к штрафу в 30 тыс. рублей, двум годам условно. Приговор осужденному вынесли с испытательным сроком два года. При вынесении приговора суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.



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