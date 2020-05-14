 

Российские авиакомпании получат ежемесячную поддержку за расходы с февраля по июль

14.05.2020, 9:30, Новости дня

Господдержка авиакомпаниям за потери из-за распространения коронавируса будет выделяться ежемесячно на погашение расходов с февраля по июль, информирует Минтранс.

«Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, за период с февраля по июль 2020 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Так, в Росавиацию уже «поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года».

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей в целях предоставления субсидий российским авиакомпаниям в связи со снижением доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что самый существенный среди видов транспорта спад из-за распространения коронавируса произошел в авиации, объем перевозок внутри РФ упал на 85%. При этом президент потребовал сделать так, чтобы поддержка оказывалась в первую очередь тем авиакомпаниям, которые эксплуатируют российские самолеты.



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