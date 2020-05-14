 

Суд в США отменил губернаторский указ о продлении карантинных мер

14.05.2020, 9:30, Новости дня

Суд американского штата Висконсин отменил действие указа местного губернатора Тони Эверса о продлении до 26 мая санитарных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

Телекомпания CNN сообщает, что решением судебного органа указ признан незаконным и недействительным. Как говорится в постановлении, «департамент здравоохранения штата превысил свои полномочия, продлив ограничительные меры», передает ТАСС.

Карантинный режим в Висконсине был продлен 16 апреля по распоряжению Эверса. В то же время, согласно указу, были ослаблены ограничения на работу гольф-клубов, библиотек и некоторых непродовольственных магазинов.

По словам Эверса, постановление суда может «ввергнуть штат в хаос»: «Мы не знаем, что делать дальше. У нас нет защитных средств для жителей Висконсина. Чем больше людей находятся в небольшом помещении, будь то в баре, ресторане или дома, тем больше шансов заразиться вирусом».

Подчеркивается, что суд принял соответствующее решение после иска местных законодателей от Республиканской партии в отношении департамента здравоохранения, в котором говорилось о разрушительных последствиях для экономики штата в случае продления карантинных мер.

По данным властей Висконсина, в штате зафиксировано около 11 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли более 420 человек. Всего в США выявлено более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84 тыс. человек.

Ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.



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