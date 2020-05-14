«Кровожадный коронавирус»: Дмитрий Песков рассказал, как именно он заразился COVID-19

14.05.2020, 8:30, Разное

Дмитрий Песков пояснил журналистам о том, как именно он заразился коронавирусом, от которого сейчас страдает все население планеты. По словам пресс-секретаря российского президента, у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Как отметил представитель Кремля, у его коллеги подтвердили коронавирус, поэтому он с начала мая пребывал дома на самоизоляции. Спустя некоторое время у Дмитрия Пескова начала подниматься температура, и возникла ломота в теле. Он также заразил свою жену – Татьяну Навку. Пара думала, что все обойдется, но состояние ухудшалось, поэтому супруги поехали в больницу.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал коронавирус «кровожадным», так как инфицированный организм самостоятельно «пожирает» легкие. Если пневмония односторонняя, то можно спокойно лечиться дома под наблюдением врачей. У Татьяны Навки болезнь протекала намного легче, чем у ее супруга. Как отметил Дмитрий Песков, российские врачи уже имеют опыт в борьбе с коронавирусом, но существует определенный процент непредсказуемости, который зависит от индивидуальных особенностей организма.

Во время интервью изданию «Коммерсант» Дмитрий Песков также сообщил, что с президентом РФ не контактировал уже больше месяца. Последнее публичное выступление пресс-секретаря главы государства состоялось 30 апреля.