Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака

14.05.2020, 9:25, Разное

Похоже, после карантина Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози выйдут свободными во всех отношениях людьми: супруги решили расстаться после пяти лет брака. Точнее, инициатива принадлежит Мэри-Кейт и, если верить источникам TMZ, 33-летняя Олсен еще в апреле подала на развод с 50-летним Саркози, попросив ускорить процесс, но из-за пандемии коронавируса все затянулось. Те же источники сообщают, что Оливье без предупреждения расторг договор аренды их с Мэри-Кейт квартиры в Нью-Йорке и намеревается выселить пока еще супругу – ей поставлен срок до18 мая. Адвокаты Олсен пробуют через суд запретить ему распоряжаться квартирой и нарушать условия брачного договора.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье СаркозиАмериканская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте возлюбленных (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того, как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-х каратным бриллиантом.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье СаркозиВ октябре 2015 года в прессе появилась ложная информация о том, что Саркози и Олсен связали себя узами брака на секретной церемонии, однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Поженились “по-настоящему” они осенью 2015 года: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей. Праздник начался с коктейля на заднем дворе резиденции и продолжился ужином в доме молодоженов. Перед началом свадьбы всех приглашенных попросили выключить мобильные телефоны.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози