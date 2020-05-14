Дочь раскрыла причину заражения Пескова коронавирусом

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14.05.2020, 9:20, Разное

В инстаграм-аккаунте телеведущей дочь Дмитрия Пескова призналась, что очень переживает за него. Официальный представитель Кремля находится в одной из больниц в Москве.

Лиза считает, что заражение Дмитрия Пескова COVID-19 было ожидаемо. Она раскрыла причину случившегося: пресс-секретарь президента России в условиях пандемии коронавируса в России продолжал ежедневно ходить на работу.

“Все внутри переворачивается. Так что искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус”, – цитирует дочь Пескова “Экспресс газета”.

Напомним, о том, что Дмитрий Песков пострадал от коронавируса в России и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Подробностями поделилась его жена – фигуристка Татьяна Навка. Она уточнила, что у нее тоже обнаружили коронавирус. В настоящее время спортсменка уже чувствует себя нормально. Дмитрий Песков же пока находится под пристальным наблюдением медиков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 11:36 PDT

По последним данным, коронавирусом в России заразился 242 271 человек. Лидером по числу заболевших является Москва. В столице зарегистрировали 126 004 случая инфицирования. За весь период выздоровели 48 003 россиянина, умерли 2 212 пациентов.



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