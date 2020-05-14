Россия достигла пика?
14.05.2020, 10:17, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За истекшие сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах.
Впервые со 2 мая суточный прирост составил менее 10 тысяч человек. Накануне он составил 10 028 человек. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 252 245 случаев (плюс 4,1 процента).
Умерли за последние сутки 93 человек, общее число скончавшихся достигло 2305. Выздоровел 5527 человек, за все время – 53 530.
В целом по России под медицинским наблюдением находилось 962 099 человек, по состоянию на 13 мая под контролем остаются 259 198 человек. проведено 6 188 102 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|130716
|4712
|106099
|23327
|1290
|Московская область
|24580
|918
|22353
|1987
|240
|Санкт-Петербург
|8945
|460
|6977
|1899
|69
|Нижегородская область
|5596
|238
|4474
|1085
|37
|Республика Дагестан
|3095
|98
|1751
|1318
|26
|Мурманская область
|2492
|21
|2038
|448
|6
|Свердловская область
|2362
|64
|1857
|501
|4
|Краснодарский край
|2319
|97
|1437
|858
|24
|Тульская область
|2158
|98
|1660
|482
|16
|Калужская область
|2115
|97
|1692
|404
|19
|Ростовская область
|2111
|78
|1508
|578
|25
|Рязанская область
|2028
|89
|1704
|317
|7
|Республика Татарстан
|1980
|61
|1084
|890
|6
|Брянская область
|1908
|82
|1130
|748
|30
|Республика Северная Осетия — Алания
|1871
|70
|1061
|797
|13
|Республика Башкортостан
|1784
|88
|1250
|518
|16
|Ленинградская область
|1775
|69
|1211
|558
|6
|Курская область
|1697
|76
|1292
|399
|6
|Тамбовская область
|1654
|86
|1216
|435
|3
|Кабардино-Балкарская Республика
|1548
|73
|1231
|310
|7
|Красноярский край
|1542
|21
|1069
|458
|15
|Владимирская область
|1504
|45
|1340
|149
|15
|Ярославская область
|1450
|87
|1226
|213
|11
|Республика Чувашия
|1439
|79
|1087
|344
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1433
|73
|1232
|198
|3
|Саратовская область
|1413
|96
|1130
|277
|6
|Новосибирская область
|1376
|76
|905
|455
|16
|Республика Ингушетия
|1372
|39
|1008
|331
|33
|Волгоградская область
|1355
|96
|957
|385
|13
|Челябинская область
|1307
|44
|942
|360
|5
|Республика Мордовия
|1296
|34
|975
|312
|9
|Орловская область
|1264
|57
|927
|327
|10
|Ставропольский край
|1248
|72
|817
|408
|23
|Самарская область
|1246
|84
|1043
|194
|9
|Оренбургская область
|1178
|89
|758
|415
|5
|Хабаровский край
|1074
|51
|616
|451
|7
|Приморский край
|1057
|49
|738
|307
|12
|Смоленская область
|1044
|36
|732
|302
|10
|Липецкая область
|1036
|46
|799
|234
|3
|Республика Марий Эл
|1033
|37
|268
|758
|7
|Воронежская область
|1028
|45
|522
|494
|12
|Ивановская область
|1023
|102
|739
|272
|12
|Тюменская область
|1018
|41
|689
|323
|6
|Ульяновская область
|1012
|80
|785
|222
|5
|Белгородская область
|994
|52
|717
|269
|8
|Тверская область
|962
|20
|512
|440
|10
|Ханты-Мансийский АО
|926
|61
|578
|342
|6
|Пензенская область
|924
|45
|366
|548
|10
|Кировская область
|911
|15
|502
|404
|5
|Астраханская область
|895
|45
|614
|274
|7
|Пермский край
|871
|42
|355
|504
|12
|Республика Коми
|867
|8
|491
|360
|16
|Чеченская Республика
|865
|24
|354
|502
|9
|Калининградская область
|848
|36
|560
|277
|11
|Алтайский край
|809
|39
|428
|378
|3
|Республика Бурятия
|736
|49
|475
|256
|5
|Республика Саха (Якутия)
|687
|35
|472
|211
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|588
|27
|457
|128
|3
|Новгородская область
|570
|15
|421
|144
|5
|Республика Калмыкия
|567
|35
|378
|183
|6
|Архангельская область
|554
|41
|339
|212
|3
|Республика Хакасия
|532
|8
|369
|154
|9
|Костромская область
|433
|31
|288
|142
|3
|Забайкальский край
|432
|46
|274
|157
|1
|Камчатский край
|429
|11
|359
|69
|1
|Удмуртская Республика
|402
|7
|210
|180
|12
|Омская область
|389
|34
|312
|70
|7
|Иркутская область
|379
|26
|270
|105
|4
|Псковская область
|351
|12
|241
|102
|8
|Вологодская область
|346
|12
|179
|165
|2
|Томская область
|320
|9
|247
|69
|4
|Кемеровская область
|282
|13
|183
|92
|7
|Республика Адыгея
|276
|5
|61
|207
|8
|Республика Крым
|239
|30
|151
|86
|2
|Еврейская автономная область
|218
|6
|168
|49
|1
|Республика Тыва
|196
|39
|152
|43
|1
|Амурская область
|194
|12
|152
|41
|1
|Республика Карелия
|188
|12
|138
|49
|1
|Магаданская область
|163
|1
|63
|97
|3
|Севастополь
|132
|2
|74
|56
|2
|Курганская область
|95
|9
|55
|40
|0
|Республика Алтай
|63
|3
|33
|30
|0
|Ненецкий автономный округ
|50
|0
|43
|7
|0
|Сахалинская область
|44
|2
|19
|25
|0
|Чукотский автономный округ
|36
|1
|21
|15
|0
По данным Johns Hopkins University (без учета последних данных по Россиии), в мире на утро 14 мая число скончавшихся от заболеваний связанных с новой коронавирусной инфекцией достигло 297 232 человек, за сутки количество смертей выросло на на 5 259 случаев. Всего насчитывался 4 348 308 человек инфицированных COVID-19, за стуки число заражений выросло на 85 870 случаев (плюс 2 процента). Излечились более 1 551 057 человек.
Больше всего заразившихся (без учета России) зарегистрировано в США – 1 390 764 (умерло 243 430 человек), Великобритании – 230 985 (33 264), Испании – 228 691 (27 104), Италии – 222 104 (31 106), Бразилии – 190 137 (13 240), Франции – 178 184 (27 077), Германии – 174 098 (7 861), Турции – 143 114 (3 952) и Иране – 112 725 (6 783).
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