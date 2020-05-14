Россия достигла пика?

14.05.2020, 10:17, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За истекшие сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах.

Впервые со 2 мая суточный прирост составил менее 10 тысяч человек. Накануне он составил 10 028 человек. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 252 245 случаев (плюс 4,1 процента).

Умерли за последние сутки 93 человек, общее число скончавшихся достигло 2305. Выздоровел 5527 человек, за все время – 53 530.

В целом по России под медицинским наблюдением находилось 962 099 человек, по состоянию на 13 мая под контролем остаются 259 198 человек. проведено 6 188 102 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 130716 4712 106099 23327 1290 Московская область 24580 918 22353 1987 240 Санкт-Петербург 8945 460 6977 1899 69 Нижегородская область 5596 238 4474 1085 37 Республика Дагестан 3095 98 1751 1318 26 Мурманская область 2492 21 2038 448 6 Свердловская область 2362 64 1857 501 4 Краснодарский край 2319 97 1437 858 24 Тульская область 2158 98 1660 482 16 Калужская область 2115 97 1692 404 19 Ростовская область 2111 78 1508 578 25 Рязанская область 2028 89 1704 317 7 Республика Татарстан 1980 61 1084 890 6 Брянская область 1908 82 1130 748 30 Республика Северная Осетия — Алания 1871 70 1061 797 13 Республика Башкортостан 1784 88 1250 518 16 Ленинградская область 1775 69 1211 558 6 Курская область 1697 76 1292 399 6 Тамбовская область 1654 86 1216 435 3 Кабардино-Балкарская Республика 1548 73 1231 310 7 Красноярский край 1542 21 1069 458 15 Владимирская область 1504 45 1340 149 15 Ярославская область 1450 87 1226 213 11 Республика Чувашия 1439 79 1087 344 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1433 73 1232 198 3 Саратовская область 1413 96 1130 277 6 Новосибирская область 1376 76 905 455 16 Республика Ингушетия 1372 39 1008 331 33 Волгоградская область 1355 96 957 385 13 Челябинская область 1307 44 942 360 5 Республика Мордовия 1296 34 975 312 9 Орловская область 1264 57 927 327 10 Ставропольский край 1248 72 817 408 23 Самарская область 1246 84 1043 194 9 Оренбургская область 1178 89 758 415 5 Хабаровский край 1074 51 616 451 7 Приморский край 1057 49 738 307 12 Смоленская область 1044 36 732 302 10 Липецкая область 1036 46 799 234 3 Республика Марий Эл 1033 37 268 758 7 Воронежская область 1028 45 522 494 12 Ивановская область 1023 102 739 272 12 Тюменская область 1018 41 689 323 6 Ульяновская область 1012 80 785 222 5 Белгородская область 994 52 717 269 8 Тверская область 962 20 512 440 10 Ханты-Мансийский АО 926 61 578 342 6 Пензенская область 924 45 366 548 10 Кировская область 911 15 502 404 5 Астраханская область 895 45 614 274 7 Пермский край 871 42 355 504 12 Республика Коми 867 8 491 360 16 Чеченская Республика 865 24 354 502 9 Калининградская область 848 36 560 277 11 Алтайский край 809 39 428 378 3 Республика Бурятия 736 49 475 256 5 Республика Саха (Якутия) 687 35 472 211 4 Карачаево-Черкесская Республика 588 27 457 128 3 Новгородская область 570 15 421 144 5 Республика Калмыкия 567 35 378 183 6 Архангельская область 554 41 339 212 3 Республика Хакасия 532 8 369 154 9 Костромская область 433 31 288 142 3 Забайкальский край 432 46 274 157 1 Камчатский край 429 11 359 69 1 Удмуртская Республика 402 7 210 180 12 Омская область 389 34 312 70 7 Иркутская область 379 26 270 105 4 Псковская область 351 12 241 102 8 Вологодская область 346 12 179 165 2 Томская область 320 9 247 69 4 Кемеровская область 282 13 183 92 7 Республика Адыгея 276 5 61 207 8 Республика Крым 239 30 151 86 2 Еврейская автономная область 218 6 168 49 1 Республика Тыва 196 39 152 43 1 Амурская область 194 12 152 41 1 Республика Карелия 188 12 138 49 1 Магаданская область 163 1 63 97 3 Севастополь 132 2 74 56 2 Курганская область 95 9 55 40 0 Республика Алтай 63 3 33 30 0 Ненецкий автономный округ 50 0 43 7 0 Сахалинская область 44 2 19 25 0 Чукотский автономный округ 36 1 21 15 0

По данным Johns Hopkins University (без учета последних данных по Россиии), в мире на утро 14 мая число скончавшихся от заболеваний связанных с новой коронавирусной инфекцией достигло 297 232 человек, за сутки количество смертей выросло на на 5 259 случаев. Всего насчитывался 4 348 308 человек инфицированных COVID-19, за стуки число заражений выросло на 85 870 случаев (плюс 2 процента). Излечились более 1 551 057 человек.

Больше всего заразившихся (без учета России) зарегистрировано в США – 1 390 764 (умерло 243 430 человек), Великобритании – 230 985 (33 264), Испании – 228 691 (27 104), Италии – 222 104 (31 106), Бразилии – 190 137 (13 240), Франции – 178 184 (27 077), Германии – 174 098 (7 861), Турции – 143 114 (3 952) и Иране – 112 725 (6 783).