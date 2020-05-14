 

Стало известно о причинах развода Гела Месхи и Екатерины Климовой

14.05.2020, 9:14, Разное

Гела Месхи впервые за длительный период времени празднует день рождения в статусе холостяка. Актёру исполняется 34 года. Недавно стало известно о причинах развода знаменитости с актрисой Екатериной Климовой, и как у него получилось это пережить.
Ранее Екатерина Климова сообщала, в её жизни был период, когда она буквально разрывалась между работой и домом. По этой причине в отношениях с супругом Гелой Месхи произошел раскол. Звезда рассказывала, что время проведённое в разлуке, постельные сцены во время съёмок приводят к взаимным претензиям у возлюбленных. А при возникновении проблемы не получается сесть и всё обсудить. Актриса отмечала, она не может бросить детей и профессию, чтобы уделять внимание только мужу, поэтому приходилось чем-то жертвовать.

Поклонников в этой ситуации радовало только одно: после разлуки у бывших супругов получилось сохранить дружеские отношения ради дочери. Они смогли посетить вместе модный показ премии Talented Kids Awards, где 4-летняя Белла впервые вышла на подиум.

Геле Месхи не легко далось расставания с избранницей. С одной стороны он вёл себя достойно и не выплёскивал на публике свои эмоции, а с другой – снимки в его микроблоге в Instagram, по мнению подписчиков, показывают, что разлука с любимой стала для него стрессом. Пользователи Сети считают, в последнее время знаменитость заметно похудел и постарел. Однако стоит отметить, актёр много времени проводит на съёмках, ему пришлось потратить много сил и времени для создания военной драмы «Ни шагу назад-2», которая вышла на экраны к 75-летию Победы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Мнение: Отстранение капитана Крозье

07.04 / Мнение: Хорошего решения нет

06.05 / Страна абьюза

07.04 / Мнение: Свобода лучше, чем несвобода

26.04 / Мнение: 100 лет назад Польша напала на Советскую Россию

07.05 / Мнение: Александр Зимовский: “Коронавирус превращается… Превращается коронавирус… В элегантный насморк”

31.03 / Мнение: Час пик во время карантина…

04.05 / Как приливы в менопаузе влияют на память

01.04 / Роспотребнадзор: У 20% заражённых коронавирусом в России нет симптомов

04.05 / Крым. С вещами на выход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска