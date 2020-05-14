Стало известно о причинах развода Гела Месхи и Екатерины Климовой

14.05.2020, 9:14, Разное

Гела Месхи впервые за длительный период времени празднует день рождения в статусе холостяка. Актёру исполняется 34 года. Недавно стало известно о причинах развода знаменитости с актрисой Екатериной Климовой, и как у него получилось это пережить.

Ранее Екатерина Климова сообщала, в её жизни был период, когда она буквально разрывалась между работой и домом. По этой причине в отношениях с супругом Гелой Месхи произошел раскол. Звезда рассказывала, что время проведённое в разлуке, постельные сцены во время съёмок приводят к взаимным претензиям у возлюбленных. А при возникновении проблемы не получается сесть и всё обсудить. Актриса отмечала, она не может бросить детей и профессию, чтобы уделять внимание только мужу, поэтому приходилось чем-то жертвовать.

Поклонников в этой ситуации радовало только одно: после разлуки у бывших супругов получилось сохранить дружеские отношения ради дочери. Они смогли посетить вместе модный показ премии Talented Kids Awards, где 4-летняя Белла впервые вышла на подиум.

Геле Месхи не легко далось расставания с избранницей. С одной стороны он вёл себя достойно и не выплёскивал на публике свои эмоции, а с другой – снимки в его микроблоге в Instagram, по мнению подписчиков, показывают, что разлука с любимой стала для него стрессом. Пользователи Сети считают, в последнее время знаменитость заметно похудел и постарел. Однако стоит отметить, актёр много времени проводит на съёмках, ему пришлось потратить много сил и времени для создания военной драмы «Ни шагу назад-2», которая вышла на экраны к 75-летию Победы.