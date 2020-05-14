Флагман Poco F2 Pro можно оценить со всех сторон на «живых» фото

14.05.2020, 9:14, Разное

Новый смартфон Poco F2 Pro представили на «живых» фотографиях». Реальные снимки флагмана дают возможность рассмотреть его детали.

Устройство с Sumer AMOLED-дисплеем на 6,7-дюймов, имеющим расширение Full HD+ и встроенный сканер дактилоскопии, является первым полноценным флагманом бренда и его первым гаджетом, ориентированным на мировой рынок. Смартфон базируется на Snapdragon 865 и может похвастаться быстрой памятью UFS 3.1, выдвижной «фронталкой». Основная камера представлена 64-мегапиксельным модулем Sony IMX686 и датчиками на 13/5/2 Мп.

Poco F2 Pro, засветившийся на «живых» фото, обладает АКБ на 4700 мА•ч с 33-ваттной скоростной зарядкой, стандартным разъемом для наушников, ИК-портом и NFC-модулем. Европейская цена аппарата – около 500 евро.