Кофе впервые стал популярнее чая в России

14.05.2020, 9:08, Новости дня

Потребление россиянами в прошлом году всевозможных кофейных напитков (приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого, а также кофейных смесей) впервые превысило потребление чая.

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурии, в 2019 году потребление чая россиянами составило 140 тыс. тонн, а кофе – 180 тыс. тонн. Примерно два года назад, отмечает Чантурия, россияне употребляли одинаковое количество кофе и чая – по 160 тыс. тонн, передает РБК.

При подсчете учитывались кофе в зернах, молотый и растворимый кофе, а также кофейные смеси. В свою очередь чай учитывался всех сортов, без травяных смесей.

Согласно данным об импорте, рассчитанных на основе сведений Федеральной таможенной службы, в 2019 году в Россию было завезено 413,3 тыс. тонн кофе и 314,2 тыс. тонн различных видов чая.

Чантурия отметил, что таможенники учитывают в первую очередь поставки сырья, а «Росчайкофе» ведет подсчет уже готовой продукции.

Превосходство кофе над чаем также зафиксировала исследовательская компания Gfk. По ее данным, в последние два года покупки кофе в магазинах превышают покупки чая. В минувшем году россияне приобрели для домашнего потребления 110,8 тыс. тонн кофе и 90,6 тыс. тонн чая. Лидерство кофе по продажам также подтвердили в пресс-службах «Ашана» и «Магнита».

Ранее первый в РФ кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева в интервью радио Sputnik поделилась полезными рецептами приготовления кофе.