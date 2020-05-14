Названы сроки создания спутника-ретранслятора «Луч-5ВМ»

14.05.2020, 9:08, Новости дня

Компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева подписала контракт на разработку и изготовление спутника-ретранслятора «Луч-5ВМ». Аппарат будет запущен не позднее 2024 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Компания «ИСС» заключила контракт с госкорпорацией «Роскосмос» на модернизацию многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». В рамках госконтракта фирма Решетнева разработает и изготовит спутник-ретранслятор «Луч-5ВМ» с гарантийным сроком службы 15 лет», – передает ТАСС сообщение компании.

Как уточнили в ИСС, новый космический аппарат «Луч-5ВМ» будет «изготовлен и запущен на орбиту не позднее 2024 года».

Напомним, в сентябре 2014 года российский спутник-ретранслятор «Луч» достиг целевой геостационарной орбиты.

Космический аппарат «Луч» – очередной спутник многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», которая создается в рамках Федеральной космической программы РФ на 2006–2015 годы.

Система ретрансляции «Луч» предназначена для обеспечения связью российского сегмента Международной космической станции, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков с наземными станциями.