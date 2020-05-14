Судьба The Financial Times и The New York Times в России зависит от публикации ими опровержения

14.05.2020, 9:04, Новости дня

Дальнейшая судьба газет The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержение распространенной ими информации по статистике смертности в стране от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение”, – сказала Захарова, комментируя призыв депутатов Госдумы рассмотреть шаги в отношении FT и NYT вплоть до лишения их аккредитации в РФ.

В МИД России публикации The Financial Times и The New York Times назвали “беспочвенными спекуляциями” и “очередным сенсационным антироссийским фейком”. Ведомство направит изданиям письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19 в России.

В американской газете The New York Times уже заявили, что уверены в точности статьи. “Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются”, – заявил вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

В публикациях The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились официальные данные по числу умерших в этих двух городах, в соответствии с которыми число смертей в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные московских ЗАГСов писала, что в апреле 2020 года в столице было зарегистрировано более чем на 1,7 тысяч смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. При этом официальное количество умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека. Исходя из этого, авторы статьи делают вывод, что официальная статистика смертности от COVID-19 может быть занижена в несколько раз.

Московский департамент здравоохранения также отверг эту информацию, заявив, что 60% умерших пациентов с коронавирусом не учитываются в статистике, так как смерть наступила в результате “альтернативных причин” – например, инсультов, инфарктов, онкологических и других “некурабельных смертельных заболеваний”. В ведомстве уточнили, что диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются “исключительно точными”.

В Госдуме, в свою очередь, обратились в МИД РФ с просьбой принять к The Financial Times и The New York Times меры вплоть до лишения их аккредитации в России.